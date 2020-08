Inter, Marotta sogna un solo top player: Milinkovic-Savic. “Si proverà a prenderlo se…”

La programmazione non si ferma, così come il lavoro dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti le antenne diritte in fase di mercato e sta cercando di impostare diversi affari per rinforzare ancora di più l’organico a disposizione di Antonio Conte. Il tutto con un sogno, come scrive Il Giorno: “Verrà rinnovato lo scambio di cessioni temporanee con la Fiorentina tra Biraghi e Dalbert, mentre in attacco si cerca una quarta punta. A centrocampo, se si riuscirà a piazzare almeno uno tra Gagliardini e Vecino, si proverà a prendere un top player. Marotta sogna Milinkovic-Savic“, si legge.