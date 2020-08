Inter, stop a Emerson: ecco perché. Quarta punta: il nome. E Marotta ha scelto il top player

L’Europa League adesso, lo scudetto l’anno prossimo. E’ chiaro il piano dell’Inter che continua la sua crescita e che vuole mettere fine al dominio della Juventus. Per farlo però Antonio Conte si aspetta ancora sforzi importanti dal club, che, scrive Il Giorno, ha le idee chiarissime: “Niente Emerson Palmieri a sinistra, perché con il più che probabile rinnovo dei prestiti di Biraghi e Dalbert con la Fiorentina la corsia sarebbe a posto (c’è anche Young). La quarta punta potrebbe essere Pinamonti con una «recompra» dal Genoa, come da accordi. Resterebbe, appunto, il top player e non è un mistero che in questi anni Marotta ha continuato a seguire con grande interesse Milinkovic-Savic.

Il serbo ha vissuto la stagione della maturità, diventando un centrocampista completo. Ha uno stipendio più che abbordabile (3 milioni) ma la Lazio lo cederà per non meno di 100 milioni, sempre che decida realmente di privarsene. Ci sarebbe anche una trattativa per Tonali con il Brescia: l’Inter sta lavorando per un prestito con obbligo di riscatto in modo da differire il pagamento nel bilancio del prossimo anno e lo stesso si cercherà di fare con il giocatore «di grido», che sia il serbo biancoceleste oppure no. Come disse una volta Ausilio «all’Inter siamo professionisti delle comode rate». Stavolta c’è in ballo la possibilità di essere o meno da scudetto”, si legge.