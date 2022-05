Inter, Marotta allo scoperto: “Spero che Dybala possa giocare con noi”

Beppe Marotta esce allo scoperto sulla possibilità di vedere Paulo Dybala con la maglia dell'Inter nella prossima stagione

Beppe Marotta esce allo scoperto sulla possibilità di vedere Paulo Dybala con la maglia dell'Inter nella prossima stagione. Nel corso dell'evento "“Atleticamente Insieme – La Riconquista”, progetto promosso dalla Fondazione Gabriele Cardinaletti di Jesi in partnership con BPER Banca e in collaborazione con CONI, CIP e USSI per lanciare la ripartenza dopo la pandemia, infatti, l'amministratore delegato sport nerazzurro non si è nascosto sul suo desiderio di vedere l'argentino a Milano nel 22-23. Ecco le sue dichiarazioni: