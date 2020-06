Corsera – L’Inter ha il sì di Tonali: ecco la strategia di Marotta. Cellino determinato a…

L’Inter ha intenzione di dirottare una parte dei soldi incassati dalla cessione di Mauro Icardi su Sandro Tonali. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, è determinato a non spostarsi da una richiesta di 50 milioni. “Marotta ha il sì del giocatore e forte dell’intesa con il talento 20enne per il momento non affonda il colpo. Aspetta la fine della stagione, quando magari il prezzo si sarà abbassato o il presidente del Brescia accetterà una formula che ora non gradisce (cioè il prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto). La più seria concorrente per Tonali, salvo inserimenti dall’estero più avanti, è la Juventus, che nelle ultime ore ha tentato lo sgambetto ai nerazzurri su Kumbulla del Verona. L’ad nerazzurro, che ha offerto 25 milioni ai veneti per il centrale di origini albanesi, non pare però preoccupato“.

(Corriere della Sera)