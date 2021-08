Mirror – Martial-Inter, apertura United: “A Manchester hanno capito che…”

Anthony Martial è uno degli ultimi nomi fatti in ottica Inter come rinforzo dell'attacco nerazzurro per dopo Lukaku

Marco Macca

Anthony Martial è uno degli ultimi nomi fatti in ottica Inter come rinforzo dell'attacco nerazzurro per dopo Lukaku. E, secondo quanto riporta il Mirror, il Manchester United, proprietario del cartellino, avrebbe mandato segnali d'apertura per la cessione del calciatore, acquistato 6 anni fa dal Monaco.

In particolare, secondo la testata inglese, i Red Devils avrebbero preso coscienza del fatto che Martial allo United non ha più futuro e che, dopo tanti anni, sarebbe giusto cederlo. Chissà che quest'apertura non possa aiutare l'Inter, disposta a chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto.

(Fonte: Mirror)