Inter, il PSG su Lautaro: la valutazione fa sorridere. “E Leonardo vuole anche uno sconto”

Lautaro Martinez è sicuramente uno dei giocatori dell’Inter che hanno più mercato. Una situazione che potrebbe verificarsi anche nella prossima estate, quando l’attaccante argentino potrebbe nuovamente finire nel mirino di tante big europee. Sulle sue tracce, però, potrebbero anche non esserci solo le ‘solite’ Barcellona, Real Madrid (anche se i Blancos si sarebbero tirati fuori dalla contesa) e Manchester City, ma anche il Paris Saint-Germain.

A riportarlo è il sito spagnolo todofichajes.com, secondo cui i parigini potrebbero prendere in considerazione l’idea di dare l’assalto al giocatore nerazzurro in caso di partenza di Neymar o, più probabilmente, Mbappé, nel mirino proprio del Real Madrid. A far discutere, però, è la valutazione del cartellino del calciatore, ovvero 70 milioni di euro. Ma non sarebbe finita qui, dato che il PSG potrebbe chiedere all’Inter, in virtù dei rapporti eccellenti fra le parti, uno sconto ai nerazzurri.

(Fonte: todofichajes.com)