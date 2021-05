Musso-De Paul, idea Inter: “Maxi operazione con l’Udinese. In cambio questi due nomi”

Non è certo un mistero che Juan Musso e Rodrigo De Paul siano due giocatori molto apprezzati dalle parti di Viale della Liberazione

Non è certo un mistero che Juan Musso e Rodrigo De Paul siano due giocatori molto apprezzati dalle parti di Viale della Liberazione, dove, nella sede dell'Inter, stanno pianificando il mercato della prossima estate. I due gioielli argentini dell'Udinese sono considerati l'ideale per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte, a un passo dal portarsi a casa il 19° scudetto della storia nerazzurra. Secondo quanto riporta calciomercato.com, l'Inter starebbe studiando una maxi operazione con il club friuliano. Una trattativa che prevede anche il trasferimento a Udine di Pinamonti e Radu:

"Radu e Pinamonti sono stati accostati all'Udinese nell'idea di una maxi operazione per Musso e De Paul, con l'attaccante ex Frosinone che piace anche al Verona, club con cui c'è un discorso aperto per quanto riguarda Federico Dimarco".