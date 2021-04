Sky – Suning, ecco i piani per il mercato dell’Inter. E c’è un nome che attira tanti

A scudetto acquisito, l'Inter si tufferà nel futuro, che vedrà i nerazzurri affrontare la prossima stagione da squadra campione d'Italia

Come riporta Sky Sport, infatti, la proprietà nerazzurra sta concludendo una trattativa per ottenere un prestito da 270 milioni di euro, utili per chiudere la stagione senza patemi e sistemare tutte le pendenze esistenti. Poi, sarà la volta di pianificare il mercato. Secondo l'emittente, l'idea di Suning sarebbe essenzialmente di ridurre i costi, cercando al contempo di confermare il blocco esistente, che tanto bene ha fatto in questa stagione. Anche resistendo alle richieste che inevitabilmente arriveranno per tanti giocatori di Conte.

Non è infatti un mistero che uno come Lautaro sia apprezzato molto in giro per l'Europa. Tante grandi squadre del continente sarebbero pronte a intavolare una trattativa con l'Inter per provare a prenderlo. E' giovane, ha qualità, gol e personalità. Un mix che intriga tanti. Ma l'Inter è convinta: questa rosa verrà confermata praticamente in blocco. In un momento storico difficile come questo, è già un passo importante.