MD – Neymar vuole tornare al Barça: operazione difficile. Lautaro è ancora una priorità

Vi abbiamo raccontato ieri della prima pagina di Mundo Deportivo sulla volontà di Neymar di tornare a Barcellona. Il quotidiano sportivo sottolinea che sarebbe però una trattativa davvero complicata per il Barça. E scrive in particolare: “Sebbene il club non escluda, lo ha anche riconosciuto il dt Abidal, la possibilità di pensare a Neymar, sarebbe un’operazione difficile a livello economico. Non solo per la crisi dovuta al coronavirus. I dirigenti blaugrana non hanno smesso di considerare come priorità Lautaro Martinez. Per questi motivi servirebbero formule particolari per portare avanti la trattativa per il brasiliano. C’è meno liquidità rispetto ad altri anni. E servirebbero anche degli scambi per arrivare al giocatore del PSG“.

Quindi secondo il quotidiano sportivo, la trattativa Neymar non porterebbe assolutamente alla rinuncia dell’argentino dell’Inter. Le cessioni di Dembélé, Coutinho, Umtiti, Semedo, Rakitic, potrebbero essere usati per finanziare Neymar. L’attaccante farà la sua parte in modo che i negoziati si concretizzino. Avrebbe deciso anche di tagliarsi lo stipendio.

Stando a quanto sostiene il quotidiano sportivo il giocatore del PSG non avrebbe mai rinunciato al suo desiderio di tornare al Barcellona, nonostante il club parigino abbia pagato investito per lui ben 222 mln per pagare la clausola rescissoria sul suo contratto, era il 2017. Il calciatore non solo avrebbe rifiutato il rinnovo con il club parigino ma in questo momento non starebbe più nascondendo la sua volontà di tornare in Spagna.

“Voglio andare al Barça e basta”, ha confessato Neymar ai suoi compagni del PSG, quelli con i quali è rimasto in contatto anche durante la quarantena. Già un anno fa avrebbe voluto tornare, ma il Barça aveva offerto ‘solo’ 130 mln di euro e quindi lui era rimasto a Parigi. Per questa estate ritiene di poter essere più ottimista, spiega MD, e spera che i blaugrana siano disposti a trattare con Leonardo. Il contesto economico non aiuta affatto, sottolinea lo stesso quotidiano. Ma nonostante queste indiscrezioni, per la stampa spagnola, il Barça non avrebbe smesso di considerare Lautaro Martinez un obiettivo primario per l’attacco.

