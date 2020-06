Recoba: “Lautaro al Barça? La ragione è soprattutto una. In Italia servirebbe più umiltà”

Alvaro Recoba, in un’intervista a Fox Sports ha parlato del possibile addio di Lautaro Martinez. «C’è innanzitutto una questione economica. In Inghilterra, ad esempio, ci sono squadre acquistate da grandi proprietari. Il Barça è un’istituzione del calcio mondiale e la squadra di Pep Guardiola ha segnato un prima e un dopo nella storia del calcio».

L’uruguaiano ha aggiunto: «Si credeva che l’Italia fosse il centro del mondo una volta, ma ora non lo è più, altri campionati sono cresciuti. Quindi i giocatori internazionali non rimangono più. In Italia forse manca un po’ di umiltà. Penso che debbano porsi delle domande e capire cosa c’è che non va. Per far tornare ad essere il calcio il calcio italiano ciò che era. I campionati come quello inglese e quello spagnolo lo hanno superato. Oggi preferisco guardare il calcio spagnolo. Anche se in Italia mi piace come gioca l’Atalanta. Purtroppo non ci sono giocatori che possano regalare magia ed emozione in Italia. Se i club non sono finanziariamente forti, un Barcellona o un altro club possono prendere Lautaro perché la realtà è che il campionato spagnolo e quello inglese sono superiori a quello italiano».

(Fonte: Mundo Deportivo – FoxSports)