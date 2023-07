SM – Frattesi, Roma in pole. Subito dopo dietro l’Inter. Nessuna…

Mentre l'addio di Brozovic si sta compiendo, la Roma sarebbe ora in pole per Frattesi. Questo è quanto scrive SportMediaset spiegando che i giallorossi contendono all'Inter il giocatore più di quanto non stiano facendo Milan e Juve, accostate al giocatore in questo mercato. Dopo le cessioni per circa 30 mln di euro, la società della capitale può fare un'offerta per il centrocampista valutato dal Sassuolo 35-40 mln per stessa ammissione di Carnevali.