"Albert Gudmundsson resta nel mirino nerazzurro". Lo spiega SportMediaset che sottolinea però come però la trattativa per il suo approdo all'Inter abbia subito una frenata "per motivi extracalcistici". Il calciatore, come noto, in Islanda ha subito un processo per molestie sessuali. È stato assolto in primo grado ma chi lo ha accusato ha deciso di ricorrere e per questo potrebbero ancora esserci delle conseguenze per lui, in caso di eventuale condanna, da affrontare. L'appello si terrà in autunno e c'è quindi ancora il rischio che il calciatore venga condannato. Trenta mln, spiega il sito sportivo, è la richiesta del Genoa per il suo cartellino. Un esborso comunque importante e per questo il club nerazzurro sta riflettendo sulla trattativa: vale la pena correre il rischio?