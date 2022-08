In Francia – Sanchez, domani addio ufficiale all’Inter: andrà al Marsiglia, i dettagli

Il futuro di Alexis Sanchez sarà al Marsiglia. La conferma arriva anche da RMC Sport: "L'OM si avvicina all'acquisto di Alexis Sanchez. Secondo fonti sia vicine al club francese, sia all'entourage, domani Sanchez firmerà ufficialmente la risoluzione di contratto con l'Inter" . Questa rappresenta una condizione necessaria per il Marsiglia, così da prenderlo poi a costo zero.

Al momento non sono in programma le visite mediche ma il Marsiglia conta di chiudere il tutto in settimana. L'accordo economico c'è già - mancano ancora alcuni dettagli legali e amministrativi - sulla base di un contratto di due anni a 3 mln a stagione. L'arrivo di Alexis, però, avverrà una volta che il club francese riuscirà a liberare spazio in attacco, cedendo qualche giocatore in uscita.