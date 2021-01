Mercato Inter, GdS: “Minime le possibilità che Conte abbia un rinforzo. Eriksen? La situazione”

Manca poco più di una settimana alla fine del calciomercato ma la situazione in casa Inter è pressoché immutata. “Minime, se non nulle, sono pure le possibilità che da qui alla fine della sessione di mercato Conte possa contare su un rinforzo”, commenta infatti La Gazzetta dello Sport.

Al momento, l’unico nome che si sta muovendo in uscita è Eriksen ma “non siamo oltre le piccole chiacchiere avviate da Tottenham e Leicester. Ma non è detto che, anche in caso di partenza dal danese – che un anno fa di questi tempi proprio a Udine giocava la sua prima da titolare -, l’Inter abbia la forza di accogliere un sostituto”, aggiunge poi la Rosea.

Anche per questo motivo, Conte pretende dai suoi il massimo dell’impegno e degli sforzi per la sfida contro l’Udinese, ancor prima di pensare al Derby di Coppa Italia in programma martedì sera.