Mercato, Carnevale (Udinese): “De Paul? Dispiace vada via. Merita la Champions”

Andrea Carnevale, ex attaccante e oggi osservatore dell'Udinese, ha commentato il trasferimento di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid

"DePaul all'Atletico Madrid? Sono dispiaciuto che vada via. Trovare un altro come lui non sarà facile: lo pagammo 3 milioni. In questi quattro anni ha disputato campionati importanti. Ha qualità e fisicità, merita di giocare la Champions League. La prossima Serie A sarà molto bella: il Napoli ha fatto un'ottima scelta con Spalletti. Ho lavorato con lui ad Udine, ha ottenuto risultati importanti. Sarà un campionato eccitante. Spero che Spalletti possa portare al Napoli il terzo Scudetto".