Sembrava potesse essere Olivier Giroud l’ultimo tassello per completare l’organico a disposizione di Antonio Conte. La pista che potrebbe al centravanti francese, però, non sembra essere più calda come qualche giorno fa. “Si raffredda la pista Giroud-Inter, fase di riflessione in casa nerazzurra. L’Inter potrebbe anche rimanere così in attacco”, scriverà infatti Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, sul proprio profilo Twitter in merito al futuro del francese.