Il Como in serie A è una bellissima notizia per i tifosi comaschi. E la sua promozione potrebbe influenzare anche il mercato della massima serie. Certo è - scrive la Provincia di Como - che il club di Fabregas è alla ricerca di un "nome forte, di peso, internazionale, che possa pubblicizzare il nome Como (calcio e non solo) nel mondo". Ambizioni e aspettative alte. Per questo motivo non stupiscono i primi accostamenti di mercato. Ipotesi suggestive.

Tra i nomi papabili per la rosa comasca della prossima stagione si è parlato di Luka Modric (innamorato di Como e con un bel rapporto con Cesc Fabregas) e anche di Sergio Ramos (il Como lo aveva cercato quando era in serie B). Scrive la Provincia di Como: "Per l’attacco, sono circolati i nomi di Icardi e Suarez. Icardi ha ancora una villa sul lago di Como, questa città è anche un po’ casa sua, visto che l’ha frequentata spesso quando era all’Inter. E sempre per l’attacco c’è l’ipotesi Vardy, che era al Sinigaglia venerdì a vedere Como-Cosenza. Vardy era qui per l’amicizia con Wise. Un anno fa il Como aveva cercato di averlo, nonostante il divieto di avere extracomunitari in B. Si cercava una via per renderlo comunitario. Adesso, in A, cadono i vincoli, anche se il giocatore non è giovanissimo, e il suo amico Wise sembra avere meno influenza sul mercato del Como. «I motivi per cui sono qui? Non li so, a dire il vero, sono serio. Sono vecchio per la Serie A, ma vedremo cosa potrà succedere. Ho sempre desiderato assistere a una partita del Como e devo dire che è andata bene», ha detto Vardy. Poi c’è la questione portiere: il fatto che siano spuntati i nomi di Audero, Cragno e Karius (il fidanzato di Diletta Leotta) fa pensare che il contratto di Semper sia da discutere. E poi ci sono sempre le ipotesi Immobile e Correa". Suggestioni?