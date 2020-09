Mercato Inter, mancano due nomi all’appello. C’è l’idea Gervinho. Nuovo incontro per Skriniar

L’Inter sarà ancora attiva nell’ultima settimana di mercato. Mancano alcuni tasselli per la squadra di Conte e ci sono alcuni giocatori a cui va trovata una sistemazione. Delle trattative dell’Inter ha parlato Gazzetta.it:

“Il mercato ha dato a Conte ciò che voleva: calciatori pronti. Hakimi a destra, Kolarov in difesa, Vidal in mezzo, Sanchez a titolo definitivo e il rientro di Perisic dal Bayern (unito a quello di Nainggolan, il cui destino resta incerto). All’agenda mancano due nomi: Darmian dal Parma (ormai a un passo) e un sogno chiamato Kantè. Il centrocampista del Chelsea è un pupillo di Conte, l’ha allenato durante la sua esperienza a Londra e lo porterebbe volentieri a Milano, ma i costi sono alti e il tempo stringe. Il 4-3 contro la Fiorentina ha evidenziato “mancanza di equilibrio”, parola di Conte, ed è per questo che in mezzo servirebbe uno di corsa, muscoli e sostanza per proteggere la difesa. L’ultima idea in avanti è quella di Gervinho, freccia del Parma. Capitolo uscite, diversi esuberi: Joao Mario su tutti, reduce dall’annata al Lokomotiv Mosca e legato all’Inter da un contratto fino al 2022. Sia lui che Asamoah non sono neanche in lista Serie A. L’ultimo nome è quello di Skriniar, cercato dal Tottenham. Oggi nuovo summit a Milano tra l’Inter, gli Spurs e gli agenti dello slovacco. L’eventuale fumata bianca cambierebbe le strategie di questa ultima settimana di mercato: Smalling (prestito) favorito per la sostituzione, all in su Kanté con i soldi incassati. Situazione da monitorare”.