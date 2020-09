Guardian – Skriniar, nuova offerta ufficiale in arrivo dal Tottenham. C’è distanza con l’Inter, ma…

Skriniar continua a essere l’obiettivo numero uno di José Mourinho per la difesa del Tottenham. Manca ancora un accordo tra i club, ma gli Spurs non hanno abbandonato la trattativa, anzi sono pronti a rilanciare. L’Inter chiede circa 60 milioni di euro per lo slovacco, mentre il Tottenham finora non è andato oltre i 35-40 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal Guardian, il Tottenham ha capito di dover alzare l’offerta per cercare di convincere i nerazzurri ad abbassare le richieste. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una nuova offerta ufficiale dagli inglesi per Skriniar.