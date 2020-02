TS – Mercato, Inter già al lavoro per l’estate. Esterno sinistro, tre i nomi. E a zero…

Ieri sera la chiusura ufficiale del mercato invernale, ma l’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il club nerazzurro è già infatti al lavoro per l’estate per progettare il futuro della squadra. Scrive infatti Tuttosport: “Marotta è in pressing su alcuni svincolati e su elementi da bloccare magari in anticipo, come

Kumbulla