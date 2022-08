Inter, i big e il mercato: “Inzaghi ha poca voglia di scherzare per questi motivi”

" Simone Inzaghi ha poca voglia di scherzare, sul mercato, sull’asticella delle aspettative, ma anche sulla gestione delle partite dopo lo scampato pericolo di Lecce . E ci mancherebbe: per chi ha perso il campionato per due punti, iniziare con un pareggio sul campo della squadra dal budget più ridotto di tutta la serie A (e anche di diverse squadre di B), avrebbe rappresentato qualcosa di più di una falsa partenza.

Il radar non segnala nuove offerte per Skriniar e Dumfries. E anche se dovessero arrivare, l’allenatore non si aspetta sorprese. Il mercato però è ancora lungo e questa sorta di battaglia di posizione rischia di logorare i nervi e di togliere energie pure al gruppo. Anche per questo Inzaghi tiene il punto, confortato dalla reazione e dalla vittoria nel finale, una scarica di adrenalina che può far bene", si legge.