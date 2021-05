Libero – Inter, tagli ma non ridimensionamento. Mercato? 4 nomi in entrata, tre addii sicuri

Il quotidiano analizza e presenta quella che potrebbe essere l'Inter del futuro: in tre potrebbero fare le valigie

"Uno dei tanti vantaggi di vincere lo scudetto con quattro giornate d’anticipo è che consente all’Inter di poter già programmare la prossima stagione. Un’annata che, nei piani della società, servirà a confermarsi al vertice. Perché se è vero che ci sarà un taglio dei costi (necessario, considerata la situazione finanziaria generale), non significa che l’Inter vivrà un drastico ridimensionamento". Apre così l'articolo di Libero in merito al possibile scenario futuro in casa Inter. Il club vuole consolidare la leadership e tenterà di sfoltire la rosa facendo partire giocatori fuori dal progetto come Kolarov , Vecino e Young .

"Ma chi arriverà? Il sogno si chiama De Paul (26), 9 gol e 9 assist in 33 partite di A con l’Udinese. L’argentino vale 40 milioni e rappresenterebbe un innesto di qualità per la mediana", ribadisce Libero che evidenzia come da Udine potrebbe anche arrivare Musso, tenendo in considerazione il fatto che Handanovic potrebbe anche non rinnovare (scadenza attuale 2022) e permettere un binomio con l'estremo difensore argentino già eventualmente dalla prossima stagione. Conte vorrebbe anche un esterno sinistro e il nome più caldo in tal ottica è EmersonPalmieri. "Con lui potrebbe arrivare Giroud (34), altro giocatore fuori dal progetto di Tuchel e che occuperebbe la casella del vice Lukaku". Dubbio anche sul futuro di Pinamonti, ieri in gol ma presente solo 6 volte in Serie A: il Verona è in pressing e Dimarco potrebbe rientrare nell'affare.