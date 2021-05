Gds – Inter, ieri centrato un record. I numeri di Sanchez fanno meditare. Sicuri che…

L'Inter ha battuto il loro record di vittorie consecutive in casa. Ieri Sanchez grande protagonista, le cifre fanno meditare

Nonostante lo scudetto appena conquistato, l'Inter non vuole lasciare nulla al caso. I nerazzurri non hanno intenzione di rallentare in queste ultime partite e con la Sampdoria si è visto. Cinque gol e tanto spettacolo contro la squadra di Ranieri. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ieri i nerazzurri hanno battuto il loro record di vittorie consecutive in casa.