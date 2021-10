Inter, il mercato di gennaio in soccorso di Inzaghi. “Ecco i due nomi, Milan permettendo”

L'Inter a gennaio potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare una rosa sbilanciata: ecco due profili cerchiati

Il pareggio contro la Juventus frena nuovamente la corsa dell'Inter, scivolata a -7 dal Milan co-capolista assieme al Napoli. I nerazzurri finora hanno subito troppe rimonte e non sono riusciti a battere una big, raccogliendo appena due punti contro Atalanta, Juventus e Lazio. Tra le motivazioni, Tuttosport include anche il mercato. "La scelta, non felice, di puntare su Dumfries con la Juve ha riproposto la questione legata alle poche alternative in difesa. In teoria, oltre a Dimarco , in panchina c’era pure D’Ambrosio , tra i “desaparecidos” di questa prima parte di stagione insieme a Kolarov e Ranocchia , tutti giocatori in scadenza su cui - evidentemente - la fiducia non abbonda. Discorso simile pure in attacco dove Alexis Sanchez continua a raccogliere briciole", spiega il quotidiano che indica anche i nomi. "In soccorso di Inzaghi non può che arrivare il mercato, con Izzo e Belotti (Milan permettendo) obiettivi sensibili nei pensieri di Marotta".