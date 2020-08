Conte resta, si stappa il mercato dell’Inter: “Marotta chiude subito un colpo. Cifre da top”

Le trattative erano state inevitabilmente messe in stand by. Troppo importante la questione allenatore per chiudere gli affari già avviati. Ora che l’Inter ha la certezza della permanenza di Antonio Conte, però, Beppe Marotta potrà portare a termine i colpi concordati con il tecnico. Il primo della lista è Sandro Tonali, pronto ad arrivare dal Brescia per 30 milioni più bonus:

“La conferma di Antonio Conte ha stappato le trattative che erano state congelate da Beppe Marotta e Piero Ausilio in attesa degli eventi. Il mercato – fa sapere il club – “sarà oculato, senza investimenti folli”. È arrivato Hakimi, ed è già un ottimo inizio. Il prossimo acquisto sarà Sandro Tonali: l’Inter ha già da tempo l’accordo con il ragazzo (5 anni a 2,5 milioni, bonus inclusi) e ora potrà chiudere la pratica con il Brescia, sulla base di 30 milioni più bonus“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)