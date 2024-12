L'attaccante austriaco, a segno in Coppa Italia contro l'Udinese, viene fortemente tenuto in considerazione dal suo tecnico

Il grave infortunio rimediato da Duvan Zapata a inizio stagione ha privato il Torino del suo bomber principe, e le difficoltà in zona gol mostrate dalla formazione di Vanoli hanno evidenziato l'importanza del colombiano. I granata hanno bisogno di una punta, e a gennaio torneranno sul mercato per trovare una soluzione: tra i nomi finiti sulla lista di Vagnati c'è anche quello di Marko Arnautovic , che all'Inter fatica a trovare spazio e continuità di impiego.

Tuttavia, secondo Tuttosport, questa pista potrebbe essersi complicata dopo la prestazione dell'austriaco in Coppa Italia e dopo le parole di Simone Inzaghi, che a fine partita lo ha pubblicamente elogiato: "Arnautovic è stato esaltato da Inzaghi che lo reputa centrale nell'Inter per ragioni tanto di spogliatoio quanto, all'occorrenza, per il contributo che può dare in campo".