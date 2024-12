Arnautovic ritorno con gol in Coppa Italia e dedica speciale

Il calciatore nerazzurro, in un post su Instagram, ha ribadito la bella prestazione della squadra di Inzaghi che è riuscita, nonostante i tanti cambi nella formazione iniziale, a portare a casa la qualificazione alla fase successiva del torneo tanto da far dire al mister: "Ho 25 titolari". E ha anche spiegato che il suo gol, guardando in cielo al momento dell'esultanza, lo ha dedicato ad una persona speciale per lui e per la sua famiglia. "Una grande prestazione di squadra", ha scritto innanzitutto l'attaccante austriaco a proposito della gara vinta contro i friulani. E ha aggiunto nello stesso post: "Un goal lo dedico a mia suocera che purtroppo abbiamo perso. Riposa in Pace, sarai per sempre con noi".