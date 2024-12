Un nuovo inizio per Marko Arnautovic. Il centravanti dell’Inter riparte dal gol siglato ieri sera all’Udinese in Coppa Italia. E si gioca anche il suo futuro

“Settanta giorni di buio prima di riveder le stelle. E magari spingere sull’acceleratore per i prossimi sei mesi, da qui a fine contratto. Arnautovic non segnava dalla sfida contro la Stella Rossa in Champions League. Era il 1° ottobre 2024, finì 4-0, le punte erano sempre lui e Taremi. L’iraniano non si è ancora sbloccato su azione. Lui, invece, ha fulminato Piana sotto la pioggia e si è ripreso un po’ di felicità. Se la meritava”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.