TS – Arnautovic-Torino, si può fare: l’Inter ha aperto. Le cifre sul tavolo

Ieri Tuttosport ha fatto il nome di Marko Arnautovic in chiave Torino in vista del mercato invernale: l'Inter apre, le cifre sul tavolo

Ieri Tuttosport ha fatto il nome di Marko Arnautovic in chiave Torino in vista del mercato invernale . Sempre secondo il quotidiano, c’è stata l’apertura dell’Inter per la cessione dell’attaccante austriaco.

Le cifre sul tavolo

“I granata possono fare forza su una leva necessaria, per aprire la trattativa che potrà condurre il carismatico austriaco da Paolo Vanoli. L’Inter, proprietaria del cartellino dell’attaccante fino a giugno, apre alla partenza del giocatore. Disponendosi oltretutto a concedere gratuitamente il cartellino, purché la società acquirente si faccia carico del pagamento dello stipendio semestrale. E qui è bene riepilogare il quadro economico della faccenda, contestualmente ribadendo quale sia la proposta che il Toro ha intenzione di rivolgere ad Arnautovic. Il quale ha un contratto con i nerazzurri da 3,5 milioni netti annui. Cairo dovrebbe quindi corrispondere al centravanti poco più di 1,7 milioni da qui a giugno, salvo integrare nel contratto stesso gli emolumenti per la prossima stagione. In totale la società granata darebbe al numero 8 dell’Inter attorno ai 2,7 milioni, che andrebbero a coprire lo stipendio residuo per l’annata in corso, più quello per il 2025-26.