Autore del definitivo 2-2 in Venezia-Como con un gol olimpico direttamente da calcio d'angolo, l'ex Inter Gaetano Oristanio ha parlato così della rete. “Gol volontario? Sì, ho calciato in porta. Mi sembrava che il vento mi potesse aiutare. Ho calciato in porta una volta ed è andata bassa, ma la seconda mi è andata bene”. Un gol olimpico che agli interisti e non solo ha ricordato quello dell’ex nerazzurro Alvaro Recoba.