«Restare fino a fine campionato mi piacerebbe tanto, dare una mano alla squadra e viverla certo. Ci sono tante cose da sistemare, vediamo cosa succede. Lasciare Spezia a parametro zero non sarebbe da riconoscenti? Sarò sempre riconoscente allo Spezia, gli devo molto, ma sono troppo giovane per discuterne da solo. Gli agenti mi tengono continuamente aggiornati sugli sviluppi. Mi accostano ad Inter e Torino? Leggo poco di mio ma mi arrivano molti articoli, soprattutto da amici. Leggere di Inter o Torino e di altre squadre può solo far piacere ad un giovane. Vicino alla cessione al Venezia in estate? Sinceramente non lo sapevo, la società non me ne ha parlato, magari lo hanno fatto con i miei agenti».