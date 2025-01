Il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Corsa scudetto? All’inizio di settembre ero ospite a Napoli in una tv locale e dissi che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. So che tutti faranno gli scongiuri, ma all’epoca il Napoli era reduce di una sconfitta a Verona. Sono amico di Conte, so che allenatore è e so che quando non ha le coppe la squadra vola ed ha una carica che non ha eguali. Con l’Inter sarà una bella sfida, ma giocare venti partite in meno all’anno è un grande vantaggio.