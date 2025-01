Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha fatto un bilancio delle italiane impegnate in Champions. "Bene l’Inter che conferma di essere a un passo dagli ottavi. Adesso si potrà concentrare molto sul campionato. Anche ieri mi è sembrata una partita in piena controllo. Il Milan in Champions League fa bene, nonostante ieri abbia sofferto. Leao, invece, ha fatto una bella partita. L’Atalanta ha fatto il suo. Il bilancio è positivo perché su 8 ce ne sarebbero 3 di italiane e non è poco. Peccato per la Juventus e io sono molto arrabbiato per la prestazione contro il Bruges. I bianconeri potevano osare di più contro una squadra non eccellente. Mi sono approcciato a questa gara aspettandomi un altro passo di crescita dopo il campionato".