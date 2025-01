Biasin: “Inter-Zalewski, una sola formula possibile. Affare non fatto, ma…”

Il giornalista di Libero ha rivelato le ultime sull'Inter e la trattativa per portare Nicola Zalewski in nerazzurro

L'Inter continua a lavorare per portare Nicola Zalewski in nerazzurro.

La trattativa con la Roma prosegue, anche se al momento non è stato raggiunto un accordo definitivo. Il club milanese rimane fermo sulla sua posizione: l’unica formula ritenuta accettabile è quella del prestito con diritto di riscatto, senza alternative diverse.

Nel frattempo, il calciatore resta in dialogo con la società giallorossa per discutere il possibile rinnovo del contratto, che attualmente scade a giugno. L’ipotesi è un prolungamento di un anno, ma non ci sono ancora certezze su quale sarà la decisione finale.