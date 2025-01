Sky – Fiorentina-Inter e Bologna-Milan: domani le date dei recuperi

Domani ci saranno i sorteggi di Champions ed Europa League e di conseguenza la Lega serie A definirà anche anticipi e posticipi delle prossime giornate. Come riporta Sky Sport, saranno definite anche le date dei recuperi, Fiorentina-Inter, fermata al 17' per il malore occorso a Edoardo Bove, e Bologna-Milan, rinviata per il maltempo.

La prima si dovrebbe giocare il 6 febbraio, tre giorni prima del match di ritorno in calendario a San Siro. Mentre la seconda il 26 febbraio in quanto la prossima settimana saranno impegnati in Coppa Italia contro Atalanta e Roma e invece non avranno partite nell'ultima settimana del mese