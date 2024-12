Missione in Sudamerica

Questa per il mercato è infatti la stagione della semina: per vedere giocatori (soprattutto in Argentina i prezzi dei cartellini sono ancora avvicinabili per un club come l’Inter) e pure per rinfocolare i rapporti con i vari operatori di mercato presenti sul posto. Una missione che ha valenza ancora più importante dopo che Oaktree ha acquistato l’Inter: il fondo ha aperto con decisione a investimenti su profili giovani che possano in primis essere utili alla causa ma pure funzionali per generare plusvalenze in un’ottica di player trading.