"Per Inzaghi, Mkhitaryan è un insostituibile e probabilmente l’ultimo infortunio è da ritenere figlio di questo suo status da highlander. Mkhitaryan rimane un titolarissimo, ma è ovvio che non potrà esserlo anche nella prossima stagione, il suo impiego andrà misurato. E in fondo la società ci aveva già pensato nell'estate 2023 acquistando Frattesi, sia nell’ultima ingaggiando Zielinski. Ma entrambi si sono dovuti accodare all’eterno armeno. Se l'ex Napoli sta accettando il ruolo di alternativa senza colpo ferire, questo recinto è diventato stretto per Frattesi che da inizio gennaio sta spingendo tramite il suo agente per un trasferimento. L’addio di Frattesi arriverà, se non sarà a gennaio (più Roma che Napoli), sarà in estate quando verranno prese decisioni anche su Asllani. E attenzione anche a Calhanoglu: il turco la scorsa estate era stato cercato dal Bayern, ma la trattativa non decollò per volere nerazzurro. Adesso, all'alba dei 31 anni (li compirà l'8 febbraio) e dopo tanti acciacchi fisici, una proposta "indecente" sarebbe probabilmente valutata", conferma Tuttosport che poi fa dei nomi possibili in entrata.