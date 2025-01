"Inutile girarci intorno, la Supercoppa persa in quel modo contro il Milan è stata una cannonata e l’Inter ha accusato il colpo: il pareggio di San Siro con il Bologna, probabilmente, è figlio anche della delusione di Riad. Tuttavia continuo a pensare che l’Inter sia la squadra migliore della Serie A. E non parlo solo delle qualità dei giocatori, ma anche di Inzaghi, che è un allenatore cresciuto molto negli anni, e della società, che può contare su un grande presidente come Marotta. Sono tutte componenti che non possono mancare in un club vincente che punta a confermarsi e ad aprire un ciclo negli anni. Certo, il momento attuale è delicato, perché se non è facile arrivare al successo, ripetersi è ancora più complicato".