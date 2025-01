Cosa è successo perciò nelle ultime ore? Frattesi e il suo entourage, sondati anche dal Tottenham, ambiscono a un ruolo da protagonista e sono perciò pronti ad ascoltare ogni proposta che arriverà nel mercato invernale, non solo perciò da Roma (anche perché Pellegrini non è più un’opzione praticabile come oggetto di scambio: dopo il gol nel derby ha deciso di restare a Trigoria). I dirigenti interisti però a breve convocheranno il giocatore per spiegargli che, in assenza di offerte economiche convincenti, la convivenza fino a giugno sarà inevitabile. Auspicabilmente con una condotta più incline al sacrificio e meno al lamento. Poi in estate le strade si potranno anche separare".