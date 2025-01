Cassano: “Io se fossi Frattesi andrei via subito dall’Inter e andrei alla Roma. Se Frattesi deve giocare al posto di un giocatore, quello è Barella, non Mkhitaryan. Insieme nelle idee di Inzaghi non possono giocare Frattesi e Barella. Lui deve giocare anche per la Nazionale, per avere un posto. Se avesse fatto quanto fatto l’anno scorso in un altro club, Frattesi sarebbe titolare; invece all’Inter no perché c’è Barella e Inzaghi insieme non li vede. Per andare al Napoli, resterei all’Inter; alla Roma invece andrei perché penso che sarebbe titolare”.