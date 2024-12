Il futuro di Jonathan David resta sempre un argomento ancora da decifrare. L'attaccante canadese classe 2000 lascerà sicuramente il Lille al termine di questa stagione e lo farà a parametro zero, il che lo rende uno dei giocatori più cercati dalle big d'Europa. David, tra l'altro, ha segnato 17 gol in 24 partite in questa annata.

"Le squadre italiane interessate a David sono Inter e Juventus: entrambi i club hanno avuto dei colloqui con l'entourage del giocatore per capire se ci sono margini per portarlo in Italia anticipando la concorrenza. Giuntoli ha parlato con l'agente in occasione della partita del 5 novembre scorso in Champions contro il Lille, gara in cui tra l'altro David ha segnato il gol decisivo per l'1-1 finale; la richiesta d'ingaggio si aggira intorno ai 6/7 milioni di euro, occhio però alla forte concorrenza dall'estero", spiega calciomercato.com che poi presenta la situazione attuale.