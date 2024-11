Due giocatori diranno addio all’ Inter a giugno a parametro zero . La Gazzetta dello Sport non ha dubbi e fa due nomi in particolare in vista del prossimo mercato estivo.

“Arnautovic è stato una comparsa: vanta 38’ in Serie A e 125’ in Champions, dove ha giocato dall’inizio contro Stella Rossa e Young Boys. Con i serbi ha segnato il primo gol stagionale, mentre a Berna ha sbagliato un rigore sullo 0-0. Tutt’altra cosa in campionato. Inzaghi gli ha regalato minuti contro Lecce, Atalanta, Monza e Napoli, ma l’ha lasciato in panchina per sette partite di fila. Non ha mai calciato in porta e non ha creato occasioni. A giugno saluterà l’Inter a scadenza di contratto, è vero, ma fin qui non ha mai inciso.