Esposito batte Taremi ma l’Inter ormai lo ha mollato. Occhio invece a…

"Il gol all’Inter, una perla di potenza e coordinazione, è stato un instant book di tutto quello che i nerazzurri avevano in casa e hanno deciso di lasciar andare: Seba aveva iniziato con fare da predestinato nel dicembre del 2019, segnando a soli 17 anni all’esordio da titolare in Serie A (contro il Genoa, assist di Lukaku), poi una girandola di prestiti fino all’ultimo, quello che ha cambiato il finale della storia. Perché l’Inter lo ha ceduto all’Empoli senza riservarsi un diritto di riacquisto: a fine stagione i toscani potranno esercitare l’opzione per il riscatto a 5 milioni, mentre ai nerazzurri spetterà il 20 per cento della futura rivendita. Il destino, insomma, è tracciato, le strade di Esposito e l’Inter non si incroceranno se non da avversari come ieri sera", sottolinea La Gazzetta dello Sport.