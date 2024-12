"Il programma, in linea teorica, è già stabilito. Per carità, poi tutto andrà aggiornato. Ma l'Inter immagina per il ragazzo, classe 2005, una prossima stagione in prestito in A, così da preparare l'approdo all'Inter nella stagione 2026-27. In soldoni: l'Inter vede Francesco Pio come uno dei suoi attaccanti tra due anni. In perfetta sintonia con quel che è anche il ragionamento di Oaktree. E dunque un'attenzione particolare ai giovani, a maggior ragione se cresciuti in casa. Tutto secondo logica, nulla di strano. Non è un caso che oggi Dimarco sia un calciatore modello per il fondo statunitense. Servirà riaggiornarsi tra qualche mese. Ma in casa Inter nessuno si stupisce".