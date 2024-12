GdS – Filip Stankovic sempre più decisivo. Il Venezia può riscattarlo

La situazione di Stankovic

"Filip è in prestito dall’Inter con diritto di riscatto da parte del Venezia a una cifra concordata e al verificarsi di determinate condizioni, come la permanenza in Serie A degli arancioneroverdi, mentre al club tricolore andrebbe una percentuale su una futura vendita. Obiettivo, la salvezza, che potrebbe essere raggiunto anche grazie alle parate di Stankovic che domani pomeriggio proverà a sbarrare la strada anche a Lukaku e compagni", aggiunge il giornale sportivo che parla del possibile riscatto del portiere da parte della società.