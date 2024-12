Gol e prestazioni. È sempre quello che ha garantito Lautaro Martinez ogni volta che ha incontrato il Cagliari. Se non segna, fa una grande gara. Contro i sardi è proprio arrivato il primo gol ufficiale in nerazzurro: era il 29 settembre del 2018. "Se lo augura anche Simone Inzaghi. Il quale davanti ai microfoni si professa sereno e tranquillo per il suo giocatore, da ex attaccante quale è stato. Al netto di un Thuram dal rendimento finora spaziale e di un’Inter tutta che ha tra le sue migliori doti quella di saper segnare praticamente con qualunque dei giocatori in rosa, è chiaro che i gol di Lautaro mancano (l’ultimo l’ha segnato al Venezia, il 3 novembre). E soprattutto, l’impressione è che il gol manchi tanto proprio a Lautaro", sottolinea Tuttosport.