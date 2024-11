Nell'ultimo weekend hanno brillato, mettendo in mostra qualità che l'Inter ha intravisto da tempo. Stiamo parlando dei fratelli Stankovic, Filip, portiere in prestito al Venezia, protagonista domenica a San Siro, ed Aleksandar, attaccante 2005 ora al Sion. Il club nerazzurro li segue non attenzione e non è escluso che possano tornare a vestire la maglia dell'Inter.