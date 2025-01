"Frattesi da parte sua ha già manifestato il suo malessere: non si sente abbastanza importante per Inzaghi, che gli ha preferito Barella anche contro il Como, in condizioni fisiche approssimative. Da anni spera di tornare alla Roma, la società che lo ha svezzato. Ma in questo momento la sua priorità è giocare con continuità per non perdere la Nazionale. Anche il Napoli gli ha manifestato interesse ma l’Inter, comprensibilmente, non vuole trattare un giocatore con la principale concorrente per lo scudetto", precisa il quotidiano.