Passi formali non se ne registrano. Al momento tra Davide Frattesi e la possibilità di tornare subito a Roma c'è l'ostacolo della cifra richiesta dall'Inter. Asticella talmente alta che per ora ha frenato il club giallorosso, che non ha presentato alcuna richiesta formale. Ma la diplomazia sembra stia lavorando alla ricerca di un compromesso. Prova a indicarlo TuttoSport in edicola stamattina: