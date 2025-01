"Il 6 gennaio 2024 Davide Frattesi irrompeva come un tuono all’ultimo secondo di Inter-Verona e i compagni lo lasciavano in mutande dopo il gol davanti a tutto San Siro. Il 6 gennaio 2025 Davide Frattesi si è presentato nell’area del Milan con un quarto dell’energia dell’anno prima, poi ansimava in ritardo mentre Abraham portava via la Supercoppa. Da una Befana all’altra è cambiato il mondo, si è spenta la magia, ma una cosa è rimasta uguale. La condizione interista di Frattesi, la panchina come dato di fatto immutabile per chi in Nazionale fa la mezzala titolare. In generale, un ruolo periferico nel sistema Inzaghi. Il suo migliore amico nello spogliatoio, Kristjan Asllani, sta perfino peggio visto che a Riad avrebbe dovuto sostituire degnamente Calha infortunato, e invece è stato il peggiore di tutti. Le critiche lo hanno investito come dentro a una tempesta di sabbia nel deserto. Considerando questi tre anni di speranze tradite, di crescita soltanto annunciata, anche la posizione del talentino albanese ora traballa", scrive La Gazzetta dello Sport.